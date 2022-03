Calcio: Serie A. Dionisi “Rosso Raspadori ha complicato tutto”

"Siamo stati un po' presuntuosi", dice il tecnico del Sassuolo SALERNO (ITALPRESS) – "Siamo stati un po' presuntuosi". Questa l'analisi di Alessio Dionisi dopo il 2-2 del Sassuolo in casa della Salernitana. Il tecnico neroverde non nasconde il suo rammarico, ma non dimentica le cose buone fatte vedere dalla sua squadra. "Potevamo vincerla ma anche perderla. Ce la siamo complicata da soli dopo l'espulsione di Raspadori, ma abbiamo provato a vincerla colpendo anche una traversa con Frattesi – ha aggiunto -. Poi si è complicata e la Salernitana avrebbe potuto anche vincerla. Tuttavia giochiamo bene e siamo in grado di conseguire risultati con continuità". (ITALPRESS). aro/ari/red 12-Mar-22 18:03