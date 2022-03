Calcio: Serie A. Motta “Buona gara di tutti, sono soddisfatto”

"Una gara da squadra per tutti i 90 minuti". LA SPEZIA (ITALPRESS) – Thiago Motta non può che arrivare in sala stampa con il sorriso dopo la bella prestazione dei suoi. "Abbiamo fatto una buona partita, una gara da squadra per tutti i 90 minuti, chi ha giocato e chi meno o è venuto solo in panchina, tutti bene". Il centrocampo ritrovato con Kiwior davanti alla difesa e Maggiore e Bastoni liberi di svariare è stata una delle chiavi:"Ognuno gioca con le sue caratteristiche, il centrocampo si è espresso bene sia in possesso che no, merito loro ma di tutta la squadra, tutti hanno fatto un grande lavoro. Il rigore spartiacque? Bravi i ragazzi a svoltare la partita, non si sono abbattuti, per primo Verde continuando a fare del suo al meglio perché è un ragazzo che ci sta dando molto da tutti i punti di vista, era un momento in cui stavamo mettendoli in difficoltà, siamo stati bravi a proseguire". Il più grande progresso di questa squadra sembra essere la difesa. "Il primo grande merito è dei nostri attaccanti perché sono i primi a difendere per poi avere la possibilità di recuperare palla, sanno che la squadra dipende molto dalla fase difensiva e loro lo fanno con il sorriso". Su Kiwior e Manaj, Thiago Motta aggiunge:"Rey è un giocatore importante, oggi non ha iniziato dall'inizio, ma si sta impegnando sempre al massimo e si è meritato tutto ciò che ha fatto sino ad oggi. Ma non mi piace parlare dei singoli è una vittoria di squadra". Gyasi molto mobile, è stata una delle chiavi del match. "Ha giocato molto bene anche in attacco alla profondità, oggi abbiamo scelto questo tipo di gara interpretandola al meglio, i ragazzi si meritano questo successo, per il pubblico, per la città e per tutti". (ITALPRESS). el/gm/red 12-Mar-22 18:14