Calcio: Serie A. Nicola “Cuore e idee, la Salernitana non molla”

"La vittoria arriverà, non possiamo essere scontenti dopo quello che abbiamo fatto", dice il tecnico granata SALERNO (ITALPRESS) – Una vittoria che ancora non arriva per la Salernitana griffata Nicola. Ma il tecnico granata sembra voler guardare il bicchiere mezzo pieno nonostante la salvezza diventi maledettamente difficile. "Non sono scontento, si può fare certamente di più – afferma Nicola -. Questa squadra ci mette cuore e idee. Abbiamo fatto molto bene nei primi 25'. Abbiamo sbagliato qualche lettura e siamo andati in difficoltà. Siamo rientrati, poi abbiamo sfruttato la superiorità numerica, agguantando ancora il match. Avere tutto subito non è semplice. I ragazzi ci mettono l'anima e questo mi basta, per ora". Si sofferma anche sul mea culpa di Sabatini. "Il direttore è molto autocritico, non è assolutamente responsabilità sua. – afferma – Non è un fallimento. I numeri dicono che possiamo vincere le partite. Non molliamo mai a prescindere dall'avversario. La vittoria arriverà. L'approccio è sempre quello di proporre gioco ed essere aggressivi. Servono però i giusti equilibri, ma è un processo lungo. Non possiamo essere scontenti per quello che proviamo a fare e per la voglia". (ITALPRESS). aro/ari/red 12-Mar-22 18:27