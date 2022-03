Calcio: Torino, Juric “Inter forte ma vogliamo fare grande gara”

"Arbitraggi? Siamo stati danneggiati ultimamente ma bisogna restare sereni" TORINO (ITALPRESS) – "E' stata una settimana difficile, con tanti giocatori con la febbre, qualcuno è recuperato come Lukic e Bremer, qualcun altro no come Milinkovic-Savic. Ma veniamo da una bella gara, fatta bene, affrontiamo una squadra forte, che è campione d'Italia, e abbiamo tanta voglia di fare una grande partita". Ivan Juric riparte dalla buona prestazione di Bologna per lanciare la sfida all'Inter, attesa domani sera all'Olimpico Grande Torino. I granata sono a caccia del primo successo contro una big: "Abbiamo sfiorato la vittoria contro la Juve, domani bisognerà fare una partita stracompetitiva a livello difensivo, alzando il livello tecnico". L'allenatore del Torino evita però di fare polemiche sui recenti arbitraggi: "Ci sono periodi in cui gira male, noi ultimamente siamo stati un po' danneggiati ma bisogna stare sereni e andare avanti". E per quanto riguarda il futuro e il timore di dover ricominciare il lavoro da zero a fronte di partenze importanti, Juric glissa: "In questo momento sono molto concentrato su questa annata che è un po' incompiuta perchè sono state fatte cose bellissime ma ci è mancato di fare uno step ulteriore in alcune partite. Adesso è importantissimo fare un grande finale di stagione". (ITALPRESS). glb/red 12-Mar-22 10:51