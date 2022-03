Ciclismo: Show sul Carpegna, Pogacar padrone Tirreno-Adriatico

Lo sloveno vince la tappa regina ed è sempre più maglia azzurra ROMA (ITALPRESS) – Una settimana fa la fuga solitaria di 50 chilometri per vincere le Strade Bianche, oggi un altro capolavoro sul Monte Carpegna, sulle strade di Marco Pantani, per prendersi la Tirreno-Adriatico. Tadej Pogacar dà l'ennesima dimostrazione di tutta la sua forza, andando a vincere in solitaria la sesta tappa della Corsa dei Due Mari, 215 km da Apecchio a Carpegna, e blindando a doppia mandata la sua maglia azzurra di leader della classifica generale. Il 23enne sloveno della UAE Emirates ribadisce di avere almeno due marce in più di tutti, anche su pendenze fino al 14% come quelle di oggi, dove gli bastano poche pedalate per fare il vuoto alle sue spalle. Pogacar aspetta il momento giusto prima di piazzare la sua zampata. Quando l'ultimo sopravvissuto della fuga di giornata, l'americano Quinn Simmons, viene risucchiato a una ventina di chilometri dalla fine da un gruppo già ristretto e dal quale ha perso contatto anche Remco Evenepoel, Soler cerca di accelerare l'andatura ma sulle rampe del Carpegna è Ciccone il primo che prova davvero a rompere gli indugi, prima che si alzi sui pedali Landa. All'allungo del basco riescono a rispondere solo Pogacar, Vingegaard e Mas ma poi lo sloveno decide di mettersi in proprio e gli altri tre non riescono a tenere il suo passo e presto vengono raggiunti da Porte. Il vantaggio che il due volte vincitore del Tour va via via accumulando è impressionante e quando alza le braccia al cielo di rivali non se ne vedono all'orizzonte. I primi a giungere al traguardo, a 1'03", sono Vingegaard e Landa, ancora più indietro i vari Porte, Caruso e Ciccone, a oltre quattro minuti Evenepoel. Alla vigilia dell'ultima frazione 159 chilometri del circuito di San Benedetto del Tronto la Corsa dei Due Mari ha un solo padrone: con 1'52" su Vingegaard e 2'33" su Landa, Pogacar vede già scritto il suo nome nell'albo d'oro. (ITALPRESS). glb/red 12-Mar-22 16:44