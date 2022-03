Sci: Kristoffersen vince a Kranjska Gora, coppa gigante a Odermatt

De Aliprandini, sesto, il migliore degli azzurri ROMA (ITALPRESS) – Henrik Kristoffersen vince anche lo slalom gigante di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 maschile di sci alpino. Il norvegese, quinto dopo la prima manche, chiude con il tempo complessivo di 2'18"28 e conquista la ventiseiesima vittoria nel circuito, la quarta stagionale. Seconda posizione a pari merito per un altro norvegese, Lucas Braathen, e lo svizzero Marco Odermatt, staccati di 33 centesimi dal vincitore. Odermatt, capace di recuperare cinque posizioni nella seconda run, grazie al podio odierno (il dodicesimo stagionale) mette in cassaforte la Coppa di specialità. Lo svizzero infatti si conferma pettorale rosso con 207 punti di vantaggio proprio su Kristoffersen e si assicura il trofeo con due gare di anticipo. Odermatt conserva anche il pettorale giallo, guidando la classifica generale con 1319 punti, davanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1050) e all'austriaco Matthias Mayer (836). L'azzurro Luca De Aliprandini, quarto a metà gara, non va oltre il quattordicesimo tempo nella seconda manche e chiude in sesta posizione, staccato di 81 centesimi dal vincitore. Bella prova invece di Francesco Della Vite, che grazie al quinto tempo di manche recupera sei posizioni e termina ventunesimo a 2"61 da Kristoffersen. A punti anche Hannes Zingerle, 23esimo staccato di 2"85, e Giovanni Borsotti, 24esimo a 2"90 dal vincitore e con la possibilità di confermarsi domenica nei top 25 e partecipare quindi alle Finali come secondo azzurro. Erano invece rimasti fuori al taglio Giovanni Franzoni (38esimo) Simon Maurberger (44esimo) e Riccardo Tonetti (45esimo), mentre Alex Hofer non ha completato la prima manche. Si torna in pista domani, domenica 13 marzo, per un altro gigante: alle ore 9:30 la prima manche, alle 12:30 la seconda. (ITALPRESS). spf/glb/red 12-Mar-22 14:05