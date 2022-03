Atletica: Assoluti cross, titoli a Battocletti e Aouani

Per la 21enne trentina anche la vittoria complessiva davanti alle rivali africane TRIESTE (ITALPRESS) – Nadia Battocletti si conferma campionessa italiana del cross a Trieste con l'ennesima prova magistralea. Nella giornata clou della Festa del Cross, sui prati del Carso, in località Sgonico, la 21enne trentina delle Fiamme Azzurre aggiunge un'altra perla alla sua collezione di successi, e stavolta oltre a dominare la prova tricolore da 8 km batte anche le atlete africane che gareggiavano per la classifica del Campionato di società, Veronicah Maina (Gs Il Fiorino) e Lucy Muli (Gs Lammari). Il podio tricolore assoluto coincide con quello under 23, grazie ad altre due azzurre già protagoniste del titolo a squadre degli EuroCross di Dublino, dove Battocletti è stata oro individuale: Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino) è seconda, Giovanna Selva (Sport Project Vco), terza, rispettivamente quarta e quinta nella classifica complessiva. Anche al maschile (10 km) c'è una conferma tricolore: è quella di Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) che dopo i quattro titoli italiani del 2021 su diversi terreni, riparte dal successo nel cross. La vittoria complessiva va all'ugandese Oscar Chelimo (Atl. Casone Noceto) davanti al connazionale Samuel Kibet (Caivano Runners) mentre il milanese Aouani è il primo degli italiani davanti a Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) e a Luca Alfieri (Pbm Bovisio Masciago) che si laurea anche campione under 23. (ITALPRESS). glb/com 13-Mar-22 12:56