Calcio: Fiorentina, Italiano “Contento per questi tre punti”

"Ci sono anche questo tipo di vittorie durante un campionato" FIRENZE (ITALPRESS) – "Ci sono anche questo tipo di vittorie durante un campionato. Sono contento per i tre punti dopo tre prestazioni ottime ma dove avevamo raccolto poco. Aver vinto questa gara è una grande soddisfazione perche' giocare bene e non ottenere la vittoria è frustrante". Lo ha detto Vincenzo Italiano, dopo l'1-0 sul Bologna. "Nel secondo tempo, dopo che hai alzato il baricentro, deve venire fuori la qualita' – ha aggiunto – C'è stata sul gol ma potevamo fare meglio nella gestione. Era importante tornare alla vittoria, non è importante definirla sporca. I ritmi non erano elevatissimi e negli ultimi 20 metri non eravamo lucidissimi". Italiano ammette che "il timore dopo la partenza di Vlahovic era dipendere da un solo giocatore, abbiamo introdotto due giocatori di qualita' che pero' arrivavano da un altro calcio e sono contento per il loro inserimento, Ikone' e Cabral stanno crescendo e di questo ne siamo felicissimi". "Stiamo facendo poco in termini di gol con gli attaccanti esterni, speriamo di migliorare da qui a fine campionato – ha concluso -. La cattiveria si puo' allenare, si puo' crescere nella velenosita' sotto porta e dobbiamo proporre in settimana quanto puo' accadere in partita. Dobbiamo essere sempre bravi a rifornire i giocatori davanti perche' senno' è un peccato non sfruttare la mole di gioco che produciamo". (ITALPRESS). lc/glb/red 13-Mar-22 15:08