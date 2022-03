Calcio: Hertha Berlino, Korkut esonerato dopo appena tre mesi

Nel 2022 zero vittorie per il tecnico che era stato ingaggiato a novembre BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – E' durata appena tre mesi l'esperienza di Tayfun Korkut sulla panchina dell'Hertha Berlino. All'indomani della sconfitta – la quinta di fila – col Borussia Moenchengladbach che ha lasciato la squadra al 17esimo posto in Bundesliga è arrivato l'esonero del tecnico ingaggiato lo scorso novembre al posto di Dardai. Ma Korkut, dopo un inizio promettente (7 punti nelle prime 4 gare), non è riuscito a dare una sterzata definitiva: zero vittorie nelle nove giornate disputate nel 2022. Quattro finora i cambi in panchina in Bundesliga: oltre ai due in casa Hertha, si sono affidati a un altro allenatore anche Wolfsburg (Kohfeldt per Van Bommel) e Lipsia (Tedesco per Marsch, poi ingaggiato dal Leeds in Premier League). (ITALPRESS). glb/red 13-Mar-22 13:07