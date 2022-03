Calcio: Napoli, Spalletti “Osimhen puo’ migliorare. Milan? Ko pesante”

"Oggi abbiamo tirato fuori quelle qualità di carattere che a volte ci mancano". VERONA (ITALPRESS) – "Oggi abbiamo fatto una buona partita, d'attenzione e sacrificio in alcuni momenti. Abbiamo tirato fuori quelle qualità di carattere che a volte ci mancano. Se riusciamo a mantenere queste caratteristiche avremo la possibilità di inserirci. Chi è più forte tra Osimhen e Vlahovic? Io non faccio paragoni con gli altri. Vlahovic è un campione, l'ha dimostrato, e se la Juventus lo va a prendere allora il livello ce l'ha. Victor invece è un calciatore top, ha tutto dalla sua parte, ma è anche un bravo ragazzo. Ce la mette tutta, vuole aiutare la squadra. Mentre se si parla di qualità tecniche e di tempi può fare ancora dei passi in avanti". Lo ha detto Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Verona. Sul ko contro il Milan nella scorsa giornata: "E' stata una sconfitta pesantissima – prosegue a DAZN il tecnico – era la partita che poteva darci il 'visto' per la lotta allo scudetto. Dentro quella partita lì non siamo riusciti a essere noi stessi, anche con un po' di sfortuna. Il Milan è stato bravo a sfruttare una situazione su una palla che potevamo evitare. E' stato un dispiacere, ma i tifosi continuano a incitarci. Ci sono stati vicino ma capisco che l'amarezza sia tanta". Infine sul Verona spende parole al miele: "Tudor sta facendo un grande lavoro, sta allenando la squadra in maniera perfetta. Fanno tanti inserimenti e sono una squadra forte, lo stanno dimostrando da tutto il campionato. Oggi i miei calciatori però si sono guadagnati la pagnotta". conclude Spalletti. (ITALPRESS). spf/glb/red 13-Mar-22 17:37