Calcio: Psg, Di Maria verso addio a fine stagione

Il 33enne argentino è in scadenza e non ci sarà rinnovo PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Angel Di Maria è pronto ai saluti. Secondo "RMC Sport", il 33enne argentino avrebbe deciso di lasciare a fine stagione il Paris Saint Germain: la panchina iniziale nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid sarebbe stata la classica goccia per il Fideo, col contratto in scadenza a giugno e ancora nessuna proposta di rinnovo. Di Maria non si sente sufficientemente apprezzato a Parigi, nonostante l'ottimo rendimento offerto in questi sette anni, compresi i due mesi di questa stagione in cui non ha fatto rimpiangere l'infortunato Neymar. Leonardo avrebbe già individuato nell'ex milanista Paquetà, oggi al Lione, il suo sostituto, mentre per Di Maria potrebbe profilarsi un ritorno al Benfica, dove ha cominciato la sua carriera in Europa. (ITALPRESS). glb/red 13-Mar-22 13:31