Calcio: Real, Ancelotti “Nessuna euforia dopo Psg, erano ottavi finale”

"Siamo abituati a guardare avanti, è la storia del nostro club" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Successo europeo claim per Haaland e Mbappè? È vero che la partita di mercoledì ha lasciato un'immagine molto buona del Real Madrid, ma il Real Madrid non ne ha bisogno. Per il Real Madrid parla la sua storia e la sua tradizione". A dirlo è Carlo Ancelotti, tecnico dei blancos, parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Maiorca. L'allenatore delle merengues ha poi parlato di Mbappè: "Come si sarà sentito dopo il ko in Champions del Psg? Quando perdi stai molto male – ha spiegato Ancelotti -. È qualcosa di mentale, non fisico, è successo a tutti noi. È qualcosa che succede nel calcio: la felicità è grande, ma anche la delusione. Se l'ho salutato? No, l'ho fatto con Verratti e Leonardo che c'erano quando ero io al Psg". Ancelotti, ovviamente soddisfatto di come la sua squadra sta arrivando al rush finale della stagione, si è anche soffermato sugli applausi ricevuti da Mbappè al Parco dei Principi, quando tutta la formazione è stata aspramente contestata: "E' successo a me a San Siro con la Roma. Di solito quando giocavo nel Milan e andavo a Roma mi applaudivano. Non per la qualità, ma per altre cose. Gli appassionati di calcio vogliono vedere giocatori di qualità, buoni giocatori, che siano esempi per gli altri". Infine, sugli obiettivi e i tifosi: "Questa squadra è abituata a guardare avanti, è la storia del nostro club. Abbiamo vinto una partita, ma erano solo gli ottavi di finale di Champions League. I tifosi hanno spinto la squadra e questo, a livello emotivo, è stato molto, molto bello e molto, molto importante. Al Bernabeu abbiamo un'atmosfera che ci aiuta nelle partite importanti. Sono molto felice di vedere la felicità dei madridisti". (ITALPRESS). mra/glb/red 13-Mar-22 16:02