Calcio: Serie A. Gasperini “Risultato giusto, ci hanno dato fastidio”

"Corsa Champions League? Non ci tireremo indietro, daremo il massimo" BERGAMO (ITALPRESS) – "Il risultato alla fine è giusto così, perché noi abbiamo avuto qualche occasione in più per far gol però globalmente loro ci hanno dato davvero fastidio, ci hanno impedito di giocare e credo che la partita sia stata difficile". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini al termine del match contro il Genoa. "Le prestazioni dipendono anche dall'avversario, dovete considerarlo spesso. Questo tipo di partita era difficile giocarla bene, è stata una partita in cui ci hanno dato battaglia. Andate a vedere le partite che hanno fatto con la Roma e con altre squadre, sta rendendo la vita difficile a tutti. Boga? Ha provato qualche spunto, ma non ha continuità e inserimento. Abbiamo giocato giovedì sera, Muriel e Malinovskyi stanno giocando con continuità, non è facile. Ma la loro prestazione è stata buona, hanno creato occasioni anche stasera, non siamo stati bravi a concretizzarli". Su Koopmeiners, Gasperini ha aggiunto: "È un giocatore forte, ha passo e controllo nei passaggi, è completo, lo stiamo utilizzando dove abbiamo bisogno". Sulla possibilità Champions della sua squadra, infine, il tecnico degli orobici ha dichiarato che "non ci tireremo indietro, arriveremo fino a fine maggio per giocare tutte le partite al massimo delle nostre possibilità". (ITALPRESS). gm/red 13-Mar-22 20:23