Calcio: Serie A. Marino “Rigore ingiusto, nessun tocco di mano”

"E' da diverse partite che giochiamo bene e meritiamo i risultati che otteniamo sul campo". UDINE (ITALPRESS) – "E' da diverse partite che giochiamo bene e meritiamo i risultati che otteniamo sul campo. A volte però il risultato ci sfugge a causa di episodi come quello del rigore di stasera". Con queste parole il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, è intervenuto ai microfoni di Dazn per contestare il rigore assegnato alla Roma nel recupero del match giocato allo stadio Friuli contro i bianconeri. "Io non ho visto alcun fallo di mano da parte di Zeegelaar – sottolinea il dirigente – Ho analizzato tutte le immagini possibili e non riesco a comprendere una decisione così determinata da parte dell'arbitro. Ci sarebbe da ridire anche sulla posizione da cui è stata calciata la punizione che ha portato al rigore, andava arretrata di 15 metri. Moralmente – conclude Marino – ci sentiamo vincitori della partita, soprattutto per il modo in cui abbiamo messo in difficoltà la Roma". (ITALPRESS) lpa/gm/red 13-Mar-22 20:36