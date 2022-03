Calcio: Serie A. Mihajlovic “Ci siamo fatti male da soli”

"Resta il rammarico che abbiamo fatto tutto noi". FIRENZE (ITALPRESS) – "Ci siamo fatti male da soli, abbiamo preso due legni e abbiamo rischiato poco o niente anche in dieci. Resta il rammarico che abbiamo fatto tutto noi e che siamo poco fortunati visto che siamo arrivati a diciasette pali". Lo ha detto il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic nel post partita della gara contro la Fiorentina. "Potevamo gestire meglio il pallone, siamo stati troppo ansiosi, la paura si deve avere quando si va in guerra o si affrontano malattie, non quando si gioca una partita di calcio -ha proseguito Mihajlovic-. Peccato, se avessimo pareggiato nessuno avrebbe potuto dire nulla. La maturità deve crescere in ognuno di noi, ci vuole tempo ma anche oggi ci abbiamo provato con l'uomo in meno, con due cambi obbligati e con una squadra sulla carta più forte di te". "Le prime gare del girone di ritorno sono state condizionate dalle tante assenze per Covid-ha sottolineato il tecnico del Bologna-. Alcune partite che abbiamo perso sono convinto che se non avessimo avuto assenze sarebbero finite diversamente, così come se questa partita di oggi l'avessimo giocata ad inizio gennaio avremo perso di 3 o 4 gol. Io sono molto legato a questi ragazzi perché so quanto hanno fatto per me quando stavo male. Forse mi arrabbio meno con loro anche per questo, cerco di dire loro le cose nel modo giusto". (ITALPRESS). gm/red 13-Mar-22 15:20