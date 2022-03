Calcio: Verona, Tudor “Espulsione ceccherini non esiste, dispiace”

"Però abbiamo preso due gol su due rimessi laterali…" VERONA (ITALPRESS) – "Il Napoli ha fatto una bella partita ed è stato più bravo. Noi abbiamo avuto qualche problema questa settimana con gli infortuni. Per fare punti devi avere almeno 4-5 giocatori che fanno la differenza, ma non oggi non è accaduto. Il secondo giallo su Ceccherini? Non esiste, stavamo ribaltando la partita. Mi dispiace che l'arbitro ci abbia tolto questa possibilità. Noi però abbiamo preso due gol su due rimesse laterali, ci avevamo pure lavorato sopra ma non è bastato". Lo ha detto Igor Tudor, allenatore del Verona, dopo il ko contro il Napoli. "Non c'è più grande motivazione per un giocatore che andare in campo ed essere meglio dell'avversario – prosegue sullo spirito della propria squadra a DAZN – Trovo un po' assurdo che io debba parlare di questo argomento. Bisogna andare sempre al massimo, non vedo perché debbano mancare le motivazioni. Abbiamo fatto una gara onesta, la stavamo rimontando dal 2-0 che non è facile. Stiamo facendo più che bene, i ragazzi danno tutto. La stagione è lunga e bisogna mantenere le nostre qualità". Sulla favorita per lo scudetto, Tudor vede una lotta a quattro: "Nel girone d'andata mi è piaciuto il Milan, ma anche il Napoli. L'Inter ha una rosa importante e la Juventus ha le stesse possibilità degli altri. Si deciderà all'ultima giornata il campionato", conclude. (ITALPRESS). glb/red 13-Mar-22 17:51