Ciclismo: Pogacar vince la Tirreno-Adriatico, ultima tappa a Bauhaus

Secondo successo di fila per lo sloveno della UAE Emirates SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ITALPRESS) – Si conclude senza sorprese l'edizione 2022 della Tirreno-Adriatico, che vede trionfare in maglia azzurra il grande dominatore del Carpegna, Tadej Pogacar. La settima e ultima tappa della Corsa dei due Mari, 159 chilometri con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto, si chiude come da previsione con una volata a ranghi compatti dove ad avere la meglio è il tedesco Phil Bauhaus. Il corridore della Bahrain-Victorious, con una grande rimonta, beffa Giacomo Nizzolo e Kaden Groves che completano il podio di giornata. La classifica generale, invece, vede per il secondo anno di fila in maglia azzurra il 23enne sloveno, protagonista di una settimana da sogno: arrivato forte del successo sulle Strade Bianche, dopo aver limitato i danni nella crono di apertura si è andato a prendere la leadership sul traguardo di Bellante, prima del capolavoro sulle rampe del Carpegna. Alle sue spalle chiudono Jonas Vingegaard a 1'52" e Mikel Landa a 2'33". "Sono più che felice – le parole del corridore della UAE Emirates – Abbiamo fatto un ottimo lavoro come team e questo successo lo dedico alla squadra, che mi ha aiutato tantissimo". Prossimo obiettivo la Milano-Sanremo: "E' una bella corsa, sarà una sfida diversa rispetto a questa ma non vedo l'ora". (ITALPRESS). glb/red 13-Mar-22 15:21