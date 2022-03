Nba: Thompson manda al tappeto Bucks, Miami ko, vince Chicago

Clarkson trascina Utah, Denver battuta da Toronto ROMA (ITALPRESS) – Golden State riscopre Klay Thompson. Rientrato solo lo scorso gennaio dopo oltre due anni fuori per infortuni, uno dei due 'Splash Brothers' tira fuori la sua miglior prestazione stagionale contro i campioni in carica di Milwaukee: 38 punti con 15/24 da tre nel 122-109 a favore dei Warriors, che si godono anche un Poole da 30 punti mentre ai Bucks, che erano in serie positiva da sei partite, non basta un Giannis Antetokounmpo da 31 punti e 8 rimbalzi. Milwaukee spreca così l'occasione di avvicinarsi alla capolista della Eastern Conference, Miami, battuta da Minnesota 113-104. Settimo successo in otto gare per i Timberwolves (16 punti Nowell, 15 a testa per Towns e Edwards), seconda sconfitta nelle ultime tre uscite per gli Heat (30 punti Herro). Delle contender a Est vince la sola Chicago – 101-91 su Cleveland con 25 punti di DeRozan e doppia doppia di Vucevic (20 punti e 14 rimbalzi) – grazie anche al ritorno di Alex Caruso il cui impatto in fase difensiva si è fatto sentire. A Ovest, con Gobert e Conley ai box, è Jordan Clarkson a prendere per mano Utah, firmando 45 punti nel 134-125 su Sacramento, mentre Denver si arrende 127-115 a Toronto: 33 punti per Siakam e 25 per Barnes fra i Raptors, Jokic il migliore dei Nuggets con 26 punti e 10 rimbalzi. Il giorno dopo la festa per la vittoria record numero 1.336 in carriera di coach Popovich, San Antonio cede 119-108 a Indiana, che torna a gioire dopo tre sconfitte, mentre mancava addirittura da sei partite il successo in casa Portland, che si gode un Joe Hart da 44 punti (massimo in carriera) e 8 rimbalzi nel 127-118 su Washington. (ITALPRESS). glb/red 13-Mar-22 11:47