Paralimpiadi2022: Pancalli “Fiero atleti, ottenuti grandi risultati”

"Da Pechino tante conferme, tante certezze e anche tante indicazioni su quello che c'è da fare in futuro. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – "Chiudiamo una grande Paralimpiade: due medaglie in più rispetto a Pyeongchang e un posto in classifica migliore rappresentano un risultato molto importante considerando il livello visto in questa edizione. E in più ci sono tanti giovani che si stanno affacciando, per i quali si può immaginare un futuro sempre più roseo". Luca Pancalli, presidente del Cip, non può che essere soddisfatto della spedizione azzurra alle Paralimpiadi invernali di Pechino. "Agli atleti dico: sono orgoglioso di voi, di quello che avete fatto. So che alcuni sono rammaricati ma sono stati tutti bravi, continuate così, non perdetevi d'animo e guardare sempre al futuro, il vero atleta è chi una volta caduto riesce poi a rialzarsi". Dei tanti momenti belli vissuti a Pechino, il presidente del Cip cita il bronzo di Romele nel fondo "perchè torniamo dopo tanti anni sul podio in una disciplina che ci aveva visti assenti, i due ori del nostro Tomba nazionale, Bertagnolli, ma penso anche a tutti i ragazzi che non ce l'hanno fatta: nelle loro lacrime, nella loro rabbia ci sta tutta l'emozione di uno straordinario momento sportivo che deve essere di incentivo per il futuro". Da Pechino l'Italia torna "con tante conferme, tante certezze e anche tante indicazioni su quello che c'è da fare in futuro. I risultati sono stati positivi ma intorno a noi ci sono stati Paesi che hanno fatto meglio pur partendo da situazioni peggiori della nostra. Abbiamo davanti la grande sfida di una Paralimpiade in casa e non possiamo fare brutta figura, ci aspetta un duro lavoro".