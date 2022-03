Tennis: Sinner avanti a Indian Wells, Sonego fuori, Nadal a fatica

L'altoatesino batte Djere e troverà Bonzi, che ha eliminato l'altro azzurro INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Niente derby italiano al terzo turno del "BNP Paribas Open", primo Masters 1000 stagionale da 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Jannik Sinner, infatti, fa il suo ma dall'altra parte della rete non troverà Lorenzo Sonego, eliminato dal francese Benjamin Bonzi. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del ranking mondiale e del seeding, all'esordio direttamente nel secondo turno, nella notte italiana si è imposto per 6-3 6-3, in un'ora e 28 minuti di gioco, sul serbo Laslo Djere. Per Sinner si tratta del primo successo in tre testa a testa con il 26enne di Senta, vincitore in precedenza sulla terra battuta, nel 2019 negli ottavi a Budapest e nel 2020 sempre negli ottavi a Kitzbuhel. Domani Sinner, nell'ottavo del norvegese Ruud nella parte alta del draw, dovrà vedersela con Benjamin Bonzi, numero 62 Atp, che ha sconfitto per 6-3 6-4, in un'ora e 37 minuti di partita, Sonego, numero 21 del ranking e del tabellone: l'altoatesino ha fatto suo l'unico precedente con il 25enne di Numes, al secondo turno del Roland Garros 2020. Nella tarda serata italiana di ieri, invece, era stato eliminato Lorenzo Musetti per mano di Reilly Opelka mentre un febbricitante Fabio Fognini è stato costretto a dare forfait contro Nikoloz Basilashvili. Per quanto riguarda gli altri big in tabellone, debutto più complicato del previsto per Rafa Nadal, seconda testa di serie: il maiorchino ha avuto bisogno di due ore e mezza di gioco per piegare Sebastian Korda 6-2 1-6 7-6(3), rimontando da 2-5 nel terzo e decisivo set. Avanti a fatica anche Stefanos Tsitsipas, che riesce a spuntarla su Jack Sock per 7-6(5) 3-6 7-6(5), al terzo turno pure Casper Ruud, che si impone 7-6(5) 6-2 sul qualificato americano Christopher Eubanks. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Norrie (Gbr, 12) b. Martinez (Esp) 6-3 6-3 Shapovalov (Can, 13) b. Davidovich Fokina (Esp) 4-6 6-4 6-2 Brooksby (Usa) b. Khachanov (Rus, 25) 6-0 6-3 Monfils (Fra, 26) b. Krajinovic (Srb) 6-3 6-4 Kyrgios (Aus) b. Delbonis (Arg, 32) 6-2 6-2 (ITALPRESS). glb/red 13-Mar-22 10:04