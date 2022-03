Calcio: Chelsea, Tuchel rassicura tifosi “Fino a giugno non mi muovo”

"Conosciamo tutti la situazione, cerchiamo di vivere giorno per giorno" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non c'è alcun dubbio sul fatto che resterò fino al termine della stagione, assolutamente". Thomas Tuchel non ha alcuna intenzione di scappare dalla nave che affonda e rassicura i tifosi del Chelsea sulle sue intenzioni da qui a giugno. Il club è in vendita ma è al contempo in una sorta di limbo dopo la decisione del governo di Londra di congelare tutti gli asset di Abramovich. "Dobbiamo solo aspettare e guardare di giorno in giorno perchè tutto può cambiare – ha sottolineato il tecnico tedesco – Tutti sappiamo qual è la situazione: la società è in vendita e speriamo che vada in porto in modo da risolvere le cose e avere una prospettiva". Già nei giorni scorsi Tuchel aveva battuto sulla necessità di vivere il presente, "che è un buon modo per vivere anche la propria vita. Adesso siamo costretti a farlo perchè ci sono circostanze che non possiamo influenzare". Al Chelsea sono state applicate anche delle restrizioni sulle spese, il che pone degli interrogativi per la trasferta di Champions di mercoledì a Lille. "Per quanto ne so, avremo un aereo. Altrimenti faremo in treno o in pullman, o in macchina, guido io se necessario, comunque riusciremo ad andare lì. Se 20 o 30 anni fa mi avessero chiesto se mi sarebbe piaciuto prendere parte a una gara di Champions da bordocampo e cosa fossi pronto a fare, avrei risposto: 'Quando devo presentarmi?'. Le cose non sono cambiate, noi ci saremo". (ITALPRESS). glb/red 14-Mar-22 16:35