Calcio: Hertha Berlino. Magath è il nuovo allenatore

L'ex tecnico del Bayern prende il posto di Korkut, esonerato dopo il ko di sabato BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Felix Magath è il nuovo allenatore dell'Hertha Berlino. Il 68enne tecnico tedesco, che in carriera ha guidato anche Bayern Monaco e Wolfsburg, subentra a Tayfun Korkut, a sua volta chiamato a prendere il posto a novembre di Pal Dardai ed esonerato dal club dopo la sconfitta contro il Borussia Monchengladbach, sabato, che ha fatto precipitare l'Hertha al penultimo posto in Bundesliga. "Con Magath abbiamo qualcuno con un'immensa esperienza da allenatore che possa tirarci fuori dalla nostra difficile situazione", ha spiegato in un comunicato il direttore sportivo del club, Fredi Bobic. Magath, senza un club dal 2017 (Shandong Taishan FC nella Chinese Super League), esordirà sabato prossimo, allorché l'Hertha, reduce da cinque sconfitte di fila, riceverà l'Hoffenheim, che ha appena bloccato sull'1-1 il Bayern Monaco. (ITALPRESS). mc/red 14-Mar-22 10:20