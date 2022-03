Calcio: Salernitana. Iervolino “Prossime due gare saranno decisive”

"Quante speranze abbiamo di salvezza? Non tantissime, ma ancora ne abbiamo". ROMA (ITALPRESS) – "Quante speranze abbiamo di salvezza? Non tantissime, ma ancora ne abbiamo. Sono un po' amareggiato, abbiamo fatto due gol contro il Milan, con lo Spezia, col Sassuolo ma non siamo riusciti a vincere. La nostra è una squadra che sa segnare ma non riesce ancora a trovare la quadratura perfetta: per questo sono dispiaciuto, bastava un soffio per avere qualche punticino in più ma ce la metteremo tutta". Lo ha dichiarato Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Mi raccontano che i bookmakers ci danno il 7% di probabilità: per entusiasmo e motivazione direi che abbiamo più speranze, ma realisticamente la percentuale ci sta – ha aggiunto Iervolino – Le prossime due partite saranno decisive: c'è la Juve, è evidente che sarà molto difficile ma la squadra c'è, è ben messa in campo. Sabatini e Nicola hanno una confidenza tale da poter pensare di fare punti con tutte le squadre. Io mi fido". (ITALPRESS). spf/gm/red 14-Mar-22 15:35