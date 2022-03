Calcio: Serie B, Marini arbitra Ascoli-Pisa, Cosenza-Lecce a Marinelli

Meraviglia dirigerà Cremonese-Pordenone, Piccinini per Brescia-Benevento PALERMO (ITALPRESS) – Serie B in campo fra martedì e mercoledì per la 30esima giornata. La capolista Pisa sarà ospite dell'Ascoli: dirigerà Valerio Marini della sezione di Roma. A Livio Marinelli, fischietto della sezione di Tivoli, è stata affidata Cosenza-Lecce mentre Francesco Meraviglia è stato designato per Cremonese-Pordenone. Affidata a Marco Piccinini di Forlì Brescia-Benevento. SERIE B – 30^ GIORNATA – 15/03 – ORE 18.30 Brescia – Benevento arbitro: Piccinini di Forlì (Affatato-Marchi) Cittadella – Reggina arbitro: Maggioni di Lecco (C.Rossi-Trasciatti) Como – Ternana arbitro: Cosso di Reggio Calabria (Capaldo-Bahri) Cosenza – Lecce arbitro: Marinelli di Tivoli (M.Rossi-Avalos) Crotone – Frosinone arbitro: Gariglio di Pinerolo (Di Monte-Sechi) Vicenza – Parma arbitro: Pezzuto di Lecce (Di Gioia-Rocca) Alessandria – Monza (ore 20.30) arbitro: Camplone di Pescara (Valeriani-Zingarelli) Ascoli – Pisa (16/03, ore 18.30) arbitro: Marini di Roma (Costanzo-Passeri) Cremonese – Pordenone (16/03, ore 18.30) arbitro: Meraviglia di Pistoia (De Meo-Fontemurato) Perugia – Spal (16/03, ore 18.30) arbitro: Di Martino di Teramo (Tegoni-Colarossi) (ITALPRESS). glb/red 14-Mar-22 16:17