Paralimpiadi2022: De Silvestro “Volevo una medaglia”

"È stata un'esperienza grandissima dopo quella di quattro anni fa" MILANO (ITALPRESS) – "È stata un'esperienza grandissima dopo quella di quattro anni fa, sono migliorato tanto, sono riuscito a portare a casa due medaglie, me le aspettavo, almeno una volevo portarla a casa, sono arrivate nelle mie due discipline preferite, il gigante e lo slalom, sono davvero felice". Renè De Silvestro, medaglia d'argento e di bronzo e portabandiera nella cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Pechino 2022, ha commentato il doppio successo al rientro in Italia, all'aeroporto di Malpensa: "Le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026? Sarà un evento super importante, soprattutto per me che sono in casa, gareggerò dove mi alleno tutti i giorni, l'obiettivo è uno solo, portare a casa la medaglia più ambita. Ma bisogna lavorare e migliorare, se riuscirò ad alzare livello potrò dare grandi soddisfazioni a tutti". (ITALPRESS). pia/gm/red 14-Mar-22 15:45