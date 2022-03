Basket: Nba. Atlanta ok senza Gallinari, super Towns trascina Minnesota

Vittoria in trasferta per Minnesota, Cleveland batte Clippers all'overtime ROMA (ITALPRESS) – Atlanta fa festa nella notte italiana della regular-season dell'Nba anche senza Danilo Gallinari. Con l'ala azzurra tenuta a riposo precauzionale per un fastidio al tendine d'Achille, gli Hawks sfruttano a dovere il fattore State Farm Arena e, di fronte a quasi 16.500 spettatori, battono i Portland Trail Blazers per 112-113. A fare la voce grossa è Young, a referto da top-scorer con un bottino personale di 46 punti. Serata da incorniciare per Towns, che firma il suo nuovo primato di punti in carriera (60) e permette ai Minnesota Timberwolves di espugnare per 149-139 il parquet dei San Antonio Spurs. Affermazione in trasferta anche per i Milwaukee Bucks: i campioni in carica piegano Utah Jazz per 117-111 con 30 punti del bomber greco Antetokounmpo. Serve un overtime per decretare vincitori e vinti della sfida tra Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers: la spuntano i padroni di casa per 120-111 con 54 punti complessivi della coppia Mobley-Garland. Altri risultati: Philadelphia 76ers-Denver Nuggets 110-114; Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets 116-134; San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 139-149; Golden State Warriors-Washington Wizards 126-112; Sacramento Kings-Chicago Bulls 112-103; Los Angeles Lakers-Toronto Raptors 103-114. (ITALPRESS). mc/red 15-Mar-22 09:17