Calcio: Champions. Locatelli “Col Villarreal in campo Juve affamata”

"Avversario forte e tecnico, non possiamo sbagliare l'atteggiamento", dice il centrocampista bianconero TORINO (ITALPRESS) – "Una delle chiavi per la partita di domani deve essere quella di avere l'atteggiamento giusto, non possiamo sbagliarlo, dovremo avere più fame, dovrà scendere in campo una squadra affamata come la Juve sa fare". Così il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions in programma domani sera allo Stadium contro il Villarreal. "Abbiamo fatto grandissimi passi in avanti come gruppo, ci siamo uniti molto, abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale, ma siamo cresciuti tanto, stiamo andando bene e ne siamo felici", spiega Locatelli, anche lui in netta crescita. "Sono felice di quello che sto facendo, in questa posizione mi trovo molto bene, posso attaccare gli spazi, stiamo facendo bene tutti e dobbiamo continuare così, anche perchè non abbiamo fatto ancora nulla", dice Locatelli, rimasto colpito "dalla mentalità che c'è in casa Juventus. Ti colpisce dal primo giorno, è un qualcosa per cui o ti adatti o non puoi stare alla Juve. Il Villarreal? Una squadra molto forte, tecnica, giocano da anni insieme, non dovremo concedere spazi, servirà molta attenzione in fase difensiva e offensiva". (ITALPRESS). ari/red 15-Mar-22 15:13