Calcio: Champions. Pino “Juve ha più esperienza, Vlahovic? Una bestia”

Il giovane esterno del Villarreal: "Affrontiamo un club storico" ROMA (ITALPRESS) – "Affrontiamo un club storico che sa come muoversi in sfide di questo tipo, complicate, tese. Loro hanno più esperienza, noi abbiamo trovato la nostra identità e abbiamo portato una città e un club di provincia a vincere in Europa. Non abbiamo molto da perdere e ci proveremo con ogni mezzo. Se siamo uniti ce la possiamo fare". Parola di Yeremy Pino, 18enne esterno del Villarreal, formazione spagnola che i bianconeri di Allegri affronteranno domani sera con i quarti di Champions in palio. "Come ho visto la Juventus? Una squadra con le idee molto chiare – spiega Pino in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' – Senza un gioco dominante ma con grande 'garra' e la mentalità di chi combatte fino in fondo. Piena di giocatori di alto livello che appena trovano un po' di spazio non ti perdonano". Uno di questi è Vlahovic, in gol nell'1-1 dell'andata: "L'avevo visto in un paio di video su TikTok. È un crack, però non l'avevo mai visto giocare e dal vivo mi è sembrato incredibile: una bestia. E poi gli hanno dato due palle: con la prima ha segnato dopo 33 secondi e con l'altra all'85' ha obbligato Rulli a una grande parata". (ITALPRESS). mc/com 15-Mar-22 09:43