Calcio: Chelsea. Tuchel”Concentrati sulle cose che possiamo controllare”

"Il processo per acquistare il club è fatto di varie tappe, ora viviamo alla giornata", dice il tecnico dei blues LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ieri ha assicurato che qualsiasi cosa succeda rimarrà al Chelsea fino al termine della stagione, aggiungendo anche di essere pronto a guidare il pullman della squadra fino in Francia pur di portare i Blues in campo, nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions Legaue, in programma domani in casa del Lille. Thomas Tuchel sta vivendo la surreale situazione del suo Chelsea con la forza di chi ama il suo mestiere. "Dobbiamo affrontare problemi che prima non esistevano, parliamo di come viaggiare, di come raggiungere le partite che giocheremo, tutte cose di cui non ci occupavamo, ma che adesso ci riguardano", spiega il tecnico tedesco consapevole che i problemi sono enormi e che non resta che sperare in un nuovo acquirente, dopo le vicessitudini di Abramovich e le sanzioni del governo inglese. "Il processo per acquistare il club è fatto di varie tappe, ma oggi viviamo alla giornata. Sono felice della risposta della squadra, proviamo a concentrarci solo sulle cose che possiamo controllare, sentendo anche la responsabilità che abbiamo nei confronti delle tante persone che lavorano nel club". (ITALPRESS). ari/red 15-Mar-22 17:15