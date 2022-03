Calcio: Fiorentina. Amrabat “Stiamo andando forte, avanti così”

"Italiano chiede pressing alto, sognavo di giocare in Italia", dice il centrocampista viola FIRENZE (ITALPRESS) – "In questo anno stiamo andando molto bene, abbiamo una squadra molto forte, un ottimo allenatore ma adesso è importante continuare così fino alla fine". Lo ha detto il centrocampista viola, Sofyan Amrabat, parlando al sito ufficiale della Fiorentina. "Il mister chiede non solo a me, ma a tutti, pressing alto – ha aggiunto Amrabat -. Questo mi piace ma è anche difficile perché devi andare forte tutta la partita e stare sempre concentrato. Per l'avversario è molto difficile giocare contro una squadra che fa un pressing così. Nel calcio olandese ci sono tanti giocatori giovani, è perfetto quel campionato per fare esperienza ma per fare uno step maggiore devi andare in Inghilterra o Italia. Giocare in Italia era un mio sogno, tanti giocatori olandesi hanno giocato qui come Seedorf e Van Basten". "Firenze è una bellissima citta', mi piace molto – ha proseguito Amrabat, olandese naturalizzato marocchino -. I nostri tifosi sono straordinari, mi chiedono sempre una foto e io sono felice di dedicargli del tempo perché loro sono molto importanti per noi. Saponara? E' come un fratello per me, mi ha fatto da traduttore nei primi tempi". (ITALPRESS). lc/ari/red 15-Mar-22 18:28