Calciomercato: Milan. Stampa spagnola, Kessié ha già firmato col Barça

L'ivoriano sarebbe il primo rinforzo dei catalani per la prossima stagione ROMA (ITALPRESS) – Franck Kessié ha già firmato un contratto che lo legherà al Barcellona dalla prossima stagione. La notizia rimbalza dalla Spagna: a lanciarla è Cadena Ser, a confermarla il portale catalano 'As'. Il 25enne centrocampista ivoriano, il cui contratto con il Milan scade il prossimo giugno, sarebbe dunque il primo acquisto dei blaugrana per la stagione 2022-23. L'altro dovrebbe essere il difensore danese del Chelsea Andreas Christensen, che la scorsa settimana il presidente Joan Laporta, ha dato praticamente per scontato. I vincoli salariali del Barça, dunque, non hanno impedito al club di lavorare in vista del futuro, tanto da mettere nel mirino l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, destinato a diventare nella sessione estiva di calciomercato un autentico oggetto del desiderio dei più grandi club europei. (ITALPRESS). mc/red 15-Mar-22 11:46