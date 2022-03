Motomondiale: Gp Indonesia. P.Espargaro e Marquez “È un buon momento”

I due piloti spagnoli della Honda: "A Mandalika troveremo dei tifosi incredibili" ROMA (ITALPRESS) – "Non vedo l'ora che arrivi Mandalika, i fan erano già incredibili durante i test e posso solo immaginare come sarà la gara". Pol Espargarò scalda i motori in vista del week-end della motoGp in Indonesia. "Stiamo arrivando in un buon momento, dopo una bella gara in Qatar e prima un buon test a Mandalika, ma da allora molto è cambiato – sottolinea il pilota spagnolo della Honda – Hanno ridisegnato la pista, il che dovrebbe essere di grande aiuto, ma dobbiamo vedere com'è quando arriviamo. Il piano è continuare a lavorare come abbiamo fatto in Qatar e nei test e a sbloccare il nostro pieno potenziale". "Abbiamo apportato miglioramenti durante il fine settimana in Qatar ed è chiaro che c'è molto potenziale – spiega l'altro centauro iberico della Honda, il pluri-iridato Marc Marquez – Sono davvero felice di tornare a Mandalika, è fantastico poter vedere tutti i nostri fan indonesiani e finalmente mettere su un grande spettacolo per loro dopo così tanti anni. Spero che i nostri tifosi si divertano e che si possa vivere un bel fine settimana per festeggiare. Un altro weekend offre un'altra possibilità per capire di più la moto e avvicinarci di nuovo a lottare per il vertice, siamo all'inizio e continuiamo a spingere". (ITALPRESS). mc/com 15-Mar-22 12:50