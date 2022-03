Trailers FilmFest, al via il concorso Booktrailer

Il concorso per i migliori booktrailer a iscrizione gratuita, con scadenza il 31 luglio 2022. La premiazione durante il Trailers FilmFest, giunto alla ventesima edizione, che si terrà a Milano dal 26 al 28 ottobre 2022

Dopo aver lanciato il bando per i Pitch Trailer, concorso per idee di film da realizzare, il Trailers FilmFest di Milano – la cui ventesima edizione si terrà dal 26 al 28 ottobre 2022 – lancia il CONCORSO BOOKTRAILER, a iscrizione gratuita, aperto ad autori di booktrailer, scrittori e case editrici. Possono partecipare al Concorso tutti i booktrailer dei libri usciti dal 1 settembre 2021 al 31 luglio 2022.

Per partecipare all’ottava edizione del Concorso Booktrailer occorre inviare un’email a comunicazione@trailersfilmfest.com con oggetto CONCORSO BOOKTRAILER 2022 e il titolo del booktrailer, allegando il lavoro in alta risoluzione (.mov o .mp4. in HD con risoluzione minima 1920×1080), da inviare con wetransfer all’indirizzo comunicazione@trailersfilmfest.com. Allegare anche la copertina in alta risoluzione (formato verticale) del libro da cui è tratto il booktrailer, indicando nell’email le seguenti informazioni: Autore Booktrailer, Produzione Booktrailer, Uscita Booktrailer, Titolo Libro, Autore Libro, Casa Editrice e contatto telefonico. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 31 luglio 2022.

Tutte le informazioni per l’iscrizione al link ufficiale: www.trailersfilmfest.com/concorso-booktrailer-2022/