Basket: Derthona, coach Ramondino rinnova fino al 2024

Avanti insieme. La Bertram Derthona ha annunciato il prolungamento di un ulteriore anno del contratto del proprio capo allenatore, Marco Ramondino, fino a giugno 2024. Arrivato a Tortona a ottobre 2018, coach Ramondino ha conquistato la Supercoppa LNP Old Wild West 2019 e la promozione in Serie A nel 2021 alla guida dei Leoni. Nel primo anno nella massima serie, ha condotto la squadra alla Final Eight di Supercoppa e a quelle di Coppa Italia, raggiungendo la finale di questa manifestazione a seguito delle vittorie contro Allianz Trieste e Virtus Segafredo Bologna.