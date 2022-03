Calcio: Seoane e Palacios “Atalanta aggressiva, Bayer ambizioso”

"Muriel ha qualità superiori, salta l'uomo e fa gol", dice il tecnico del Leverkusen LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – "L'Atalanta è una squadra forte, aggressiva. All'andata abbiamo giocato bene, ma ci sono state delle difficoltà. Sappiamo che saremo obbligati a vincere, ma non dobbiamo farlo nei primi 45', la partita dura 90 minuti". Il tecnico del Bayer Leverkusen, Gerardo Seoane, ha analizzato in conferenza stampa la gara di domani contro l'Atalanta, in programma alla BayArena di Leverkusen alle ore 18.45: "La gara d'andata ci ha confermato le aspettative che avevamo sull'Atalanta, hanno tanta aggressività. Domani sarà una gara importante per noi dopo il ko contro il Colonia? Tutte e due le squadre hanno la voglia e l'ambizione di passare il turno". E alla domanda su Luis Muriel, autore di una doppietta nella gara di Bergamo (3-2), Seoane ha risposto: "È vero che nell'ultima gara ci ha creato più di un pericolo, ha qualità individuali superiore nell'ultima zona di campo, può creare occasioni da solo. Salta l'uomo e fa gol. Ma ci sono anche giocatori sulla trequarti come Malinovskyi, Koopmeiners e Freuler. L'Atalanta ha molti buoni calciatori, non c'è solo Muriel". Concentrato sul Bayer, al momento l'Italia "è un pensiero che non mi passa per la testa perché sono in un grande club. Sappiamo com'è questo mestiere, può succedere di tutto, ma sono al 100% focalizzato su questo incarico". Infine il tecnico ha confermato le assenze di Schick, Wirtz e Frimpong. In conferenza stampa è intervenuto anche il centrocampista argentino Exequiel Palacios: "Domani per noi sarà come una finale, sappiamo che dobbiamo vincere. Dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità. Schick e Frimpong infortunati? Sono tutti giocatori importanti per noi – ha proseguito il calciatore classe '98 -, ma ci sono altri ragazzi che possono rimpiazzarli. Sarà una gara davvero difficile, daremo tutto in campo, sarà una gara piena d'intensità. Domani sarà una partita intensa, l'Atalanta è una squadra fisica, gioca sulle ripartenze. Ma abbiamo giocatori veloci che possono fare la differenza". (ITALPRESS) pia/ari/red 16-Mar-22 14:07