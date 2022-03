Ciclismo: Milano-Sanremo, bronchite costringe Alaphilippe a forfait

Il due volte campione del mondo non ci sarà PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il due volte campione del mondo Julian Alaphilippe non prenderà il via sabato alla Milano-Sanremo. È lo stesso 29enne corridore francese ad annunciarlo via social, alle prese con bronchite e febbre. "Mi dispiace lasciare la squadra, soprattutto dopo una settimana difficile di tappe alla Tirreno-Adriatico dove sentivo che le gambe stavano tornando nonostante la caduta alle Strade Bianche. Riposo e pazienza in programma". (ITALPRESS). glb/red 16-Mar-22 14:36