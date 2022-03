Ciclismo: Milano-Torino. Vittoria in volata di Cavendish

Il campione britannico ha superato Bouhanni e Kristoff, sesto Vendrame TORINO (ITALPRESS) – Mark Cavendish ha vinto in volata la 103esima edizione della Milano-Torino, classica di 199 chilometri con partenza da Magenta e arrivo a Rivoli. Il 36enne campione britannico della QuickStep-Alpha Vinyl ha superato il francese Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) ed il norvegese Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert). Due italiani nella top 10: sesto Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team) e nono Simone Consonni (Cofidis). "Sono particolarmente felice, siamo stati perfetti, senza alcun timore – ha commentato Cavendish – E' incredibile con che bravura mi hanno portato a fare lo sprint. Ho già vinto la Milano-Sanremo, adesso ho vinto la Milano-Torino, vincere mi piace sempre. Non è sempre una gara per gli sprinter quindi sono felice di aver messo il mio nome nel palmares accanto a dei grandi scalatori. Tutto molto bello". (ITALPRESS). mc/red 16-Mar-22 17:37