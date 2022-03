F.1: Gp Bahrain. McLaren, Ricciardo negativo, pronto per il debutto

Il pilota australiano era risultato positivo dopo i test SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Daniel Ricciardo sarà regolarmente al via del Gp del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1 in programma domenica. Lo ha reso nota la McLaren, spiegando che il pilota australiano è risultato negativo al Covid e che già da domani potrà tornare nel paddock e affrontare il weekend tra libere, qualifiche e gara. Ricciardo, che era risultato positivo dopo il mercoledì di test della settimana scorsa, è rimasto in isolamento in Bahrain. (ITALPRESS). ari/red 16-Mar-22 11:11