Ghirelli vicepresidente Figc, Calcagno vicario

"Ghirelli è stato eletto con 17 voti su 17. È un grande segnale di unità" ha detto Gravina. ROMA (ITALPRESS) – Francesco Ghirelli, numero uno della Lega Pro, è stato eletto vicepresidente della Federcalcio. Durante il consiglio federale di questa mattina, Ghirelli ha ricevuto 17 voti su 17. Il consiglio è composto da 21 persone, ma Abete (commissario della LND) e Casini (presidente designato della Serie A, presente in riunione come uditore) non potevano votare, mentre i consiglieri di A Lotito e Marotta hanno deciso di non partecipare al voto. L'altro vicepresidente della Figc, Umberto Calcagno, è stato nominato come vicario. "Ghirelli è stato eletto con 17 voti su 17. È un grande segnale di unità. Due consiglieri non si sono presentati a votare, mentre Casini e Abete non potevano. Per la prima volta il voto è avvenuto a scrutinio segreto, a dimostrazione della compattezza assoluta di 6 componenti su 7" il commento in conferenza stampa del presidente della Figc, Gabriele Gravina. "La Serie A rivendicava la poltrona? A me è stato detto che loro rivendicavano la vicepresidenza perché è stato sempre così. Ma su questo punto c'è un errore storico. L'hanno avuta una volta con Beretta e poi due volte sotto la mia gestione con Miccichè e Dal Pino. Se esce Dal Pino non entra Casini, non funziona così. C'è una valutazione politica e si vota. In democrazia funziona così. Le altre sei componenti avevano voglia di dare un segnale e io dovevo assecondare la compattezza di questo gruppo granitico che voleva Ghirelli. Il voto di questa mattina è un messaggio abbastanza chiaro sul futuro di questa federazione" ha aggiunto Gravina. "La rivendicazione della Lega di A è legata soprattutto al rischio di non partecipare al comitato di presidenza – ha concluso il presidente federale – nel comitato manca un altro dei professionisti, può essere o uno della B o della A. Ho proposto al consiglio federale, che mi è sembrato d'accordo al 100%, che dev'essere Lorenzo Casini". (ITALPRESS). gm/red 16-Mar-22 17:29