Odermatt vince la generale, Coppa Discesa a Kilde

Lo svizzero festeggia il successo aritmetico nella generale con il secondo gradino del podio COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Vincent Kriechmayr si aggiudica l'ultima discesa libera della stagione mentre la coppa di specialità va ad Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese è quarto, immediatamente alle spalle di Beat Feuz che quindi non riesce a colmare il gap di 23 punti. Tra l'austriaco Kriechmayr, che chiude con il tempo di 1'50"43, e il terzo posto di Feuz, c'è uno straordinario Marco Odermatt che festeggia il successo aritmetico nella generale con il secondo gradino del podio in discesa. Il migliore degli azzurri in gara è Dominik Paris, sesto e a un secondo esatto dal podio, Matteo Marsaglia è 11° mentre Christof Innerhofer è 21°. (ITALPRESS). spf/ari/red 16-Mar-22 11:08