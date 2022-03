Sci Alpino: Finali Cdm Donne. Goggia “Tanta pressione, felice per Coppa”

"La pressione è il succo dello sport, c'è chi la regge e chi viene schiacciata", dice alla Rai la bergamasca COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Non sapevo di avere la coppa già in tasca al momento della mia discesa. Ho vinto con circa 100 punti, ma con due discese in meno. Ieri la pressione era molta, Corinne Suter aveva fatto una prova magistrale a differenza mia. Non ero ben centrata e ho sbagliato un paio di passaggi. Ma ieri sera mi sono concentrata e sono riuscita a fare una bella gara. E' il terzo successo di specialità per me, sono contenta. Da Cortina in poi è stata una sofferenza, difficile da gestire senza una riabilitazione adatta. La pressione è il succo dello sport, c'è chi la regge e chi viene schiacciata". Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Sofia Goggia, vincitrice della coppa di specialità in discesa libera a Courchevel-Meribel. (ITALPRESS). spf/ari/red 16-Mar-22 12:46