Sci alpino: Finali Cdm Donne. Shiffrin vince la Discesa, Coppa a Goggia

Per l'americana importante successo in chiave generale, la bergamasca fa il tris COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin trionfa nella discesa libera di Courchevel-Meribel, valevole per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021/2022. L'americana si prende un successo vitale in ottica generale, ampliando il proprio vantaggio su Petra Vlhova (16esima) e chiudendo con il tempo di 1'27"00, davanti all'austriaca Christine Scheyer e la svizzera Joana Haehlen, entrambe al secondo posto con 10 centesimi di ritardo. L'Italia sorride con Sofia Goggia che va a prendersi la coppa di specialità, la terza in carriera dopo quelle del 2018 e del 2021: la bergamasca tiene alle spalle Corinne Suter, piazzandosi 12esima con 68 centesimi di distacco dalla testa. La migliore delle azzurre oggi è Elena Curtoni (decima), seguita da Federica Brignone (11esima). 14° posto per Marta Bassino e 25° per Nadia Delago. (ITALPRESS). spf/ari/red 16-Mar-22 12:32