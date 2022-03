Tennis: Misure anti-Covid allentate, Djokovic può giocare Roland Garros

"Ad oggi nulla ostacolerebbe la sua partecipazione", fa sapere Amelie Mauresmo PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Porta aperta per Novak Djokovic a Parigi. Il serbo, no-vax dichiarato, non ha potuto prendere parte agli Australian Open, oltre che ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, proprio perchè non vaccinato ma al Roland Garros, ad oggi, avrebbe la possibilità di difendere il titolo vinto un anno fa. "Per come stanno le cose, nulla ostacola la partecipazione di Djokovic al Roland-Garros", ha dichiarato Amelie Mauresmo, direttrice del torneo, durante la conferenza stampa organizzata per presentare le novità dell'edizione 2022. Dal 14 marzo, infatti, la Francia ha allentato le restrizioni in quasi tutti gli spazi pubblici e dunque, anche se non vaccinato, Djokovic è libero di scendere in campo. "Ma il virus è ancora in circolazione e dobbiamo stare attenti, se il governo dovesse adottare nuove misure, riguarderebbero anche noi", ha poi messo le mani avanti Gilles Moretton, presidente della Federtennis francese, in vista dello Slam parigino che scatterà il 22 maggio. (ITALPRESS). glb/red 16-Mar-22 15:18