UNTIL IT’S GONE, ecco il drink ispirato ai Linkin Park

INGREDIENTI:

5 cl Limoncello Pallini 3 cl vermouth dry

1 cl acqua delle olive in salamoia

3 gocce di angostura

5 foglie di salvia



Bicchiere: coppa Martini

Garnish: scorza di limone e ramoscello di salvia



PREPARAZIONE:

Preparare un mixing glass con ghiaccio e foglie di salvia e mescolarli per 20 secondi. Eliminare l’acqua in eccesso, aggiungendo altro ghiaccio e il vermouth dry, mescolando brevemente, prima di aggiungere il Limoncello Pallini e le gocce di angostura. Versare il tutto in una coppa Martini precedentemente raffreddata e aggiungere la salamoia delle olive, per poi decorare con scorza di limone e, volendo, un ramoscello di salvia.