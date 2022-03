Binaghi “Coppa Davis a Bologna per prossimi cinque anni”

"Dobbiamo ringraziare la sottosegretaria Valentina Vezzali e anche il territorio nella persona del presidente Bonaccini". BOLOGNA (ITALPRESS) – "Portiamo la Coppa Davis in Italia, a Bologna, per i prossimi cinque anni. È un grandissimo risultato, una grande opportunità per il nostro Paese non solo in termini di indotto, per quanto porterà al territorio, ma anche in termini sportivi, perché stiamo vivendo il migliore momento della storia del tennis maschile italiano con due top 10 e tanti giocatori tra i migliori 100. Vogliamo vincere questo trofeo". Lo ha dichiarato il presidente della Federtennis Angelo Binaghi nella conferenza stampa organizzata per ufficializzare l'assegnazione a Bologna di uno dei gironi della Coppa Davis. "Siamo molto soddisfatti, dobbiamo ringraziare la sottosegretaria Valentina Vezzali e anche il territorio nella persona del presidente Bonaccini perché ci hanno sostenuto, senza di loro non saremmo riusciti a ottenere alcune risultato – ha aggiunto il numero uno della Fit – Bologna può permettere a tutti gli appassionati d'Italia di accedere a questa manifestazione. Per la nostra federazione questa assegnazione ci conferma come leader nel mondo del tennis con quattro eventi straordinari: oltre alla Coppa Davis, le Next Gen Atp Finals di Milano, le Atp Finals di Torino e gli Internazionali BNL d'Italia di Roma, che nelle prossime settimane dovrebbero ricevere l'upgrade per disputarsi su due settimane dal 2023". (ITALPRESS). spf/gm/red 17-Mar-22 12:56