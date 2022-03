Calcio: Gravina “Betting produce 16 miliardi, stop ipocrisia”

"Il sistema scommesse pesa tantissimo sul sistema Paese" ROMA (ITALPRESS) – "Il sistema delle scommesse pesa tantissimo sul sistema Paese. Cosa si può fare per il calcio? Basta togliere un po' di ipocrisia e capire qual è la realtà del mondo del betting, che produce 16 miliardi di scommesse". Ne ha parlato il presidente della Figc Gabriele Gravina durante l'evento "Una prospettiva sociale per ADM" presso Palazzo Poli, a Roma, in merito alla proposta di applicare un prelievo sulle scommesse per sostenere il sistema calcio. "Questo evento rappresenta un altro passo in avanti nel rapporto tra sport e disabilità – ha aggiunto Gravina – La nostra Federazione è stata la prima al mondo ad avere al proprio interno una Divisione Paralimpica e Sperimentale". (ITALPRESS). spf/glb/red 17-Mar-22 10:31