"Bisogna rialzarsi in fretta e concentrarci sui nostri obiettivi" TORINO (ITALPRESS) – "Rabbia e delusione ma così è il calcio. Non possiamo restare nella tristezza, bisogna rialzarsi in fretta, voltare pagina e concentrarci sui nostri obiettivi in campionato e Coppa Italia". Juan Cuadrado si fa portavoce via social dell'umore bianconero dopo l'eliminazione negli ottavi di Champions per mano del Villarreal. (ITALPRESS). glb/red 17-Mar-22 10:37