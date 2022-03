Calcio: Torino, Juric “Devastante pareggiare con Inter in quel modo”

"E' stata una partita giocata in modo importante, positivo, ma non tutte le situazioni sono andate nel verso giusto" TORINO (ITALPRESS) – "E' stata una partita giocata in modo importante, positivo, ma non tutte le situazioni sono andate nel verso giusto. Per accettare un risultato così, dopo aver fatto una partita del genere, ci vuole qualche giorno. È stato devastante pareggiare una partita così". Ivan Juric confessa di aver avuto bisogno di un po' di tempo per smaltire la rabbia seguita all'1-1 contro l'Inter, col Toro che si è visto negare un rigore prima di farsi raggiungere nel recupero. "E' stata un'annata sfortunata per varie situazioni, anche per colpe nostre – ammette il tecnico croato – Abbiamo perso tantissimi punti negli ultimi minuti che avrebbero dato una classifica diversa e poteva essere un anno magnifico ma il calcio è così". Domani c'è il Genoa, out Djidji e Pellegri, in dubbio Sanabria mentre fra i pali ci sarà ancora spazio per Berisha: "Ci aspetta una partita difficile, loro stanno bene, dal mercato di gennaio hanno cambiato tutto e stanno facendo tante buone prestazioni e tanti pareggi. Sarà una partita tosta e difficile". La salvezza è comunque vicina per il Toro: "La squadra non è mai venuta meno nell'atteggiamento, nella voglia di fare le partite giuste, deve continuare a crescere, a fare un buon calcio, a migliorarsi". (ITALPRESS). glb/red 17-Mar-22 13:01