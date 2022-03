Vezzali “Con Davis a Bologna, Italia terra di grandi eventi”

"Tutto possibile grazie alla sinergia tra la Federtennis e la Regione Emilia-Romagna con il presidente Stefano Bonaccini" BOLOGNA (ITALPRESS) – "L'Italia si conferma terra di grandi eventi sportivi. Grazie alla sinergia tra la Federtennis e la Regione Emilia-Romagna con il presidente Stefano Bonaccini siamo riusciti a garantire all'Italia per i prossimi anni una competizione straordinaria, che insieme alle Atp Finals di Torino permetterà al nostro Paese di essere protagonista assoluto sulla scena internazionale". Lo ha dichiarato Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, nella conferenza stampa organizzata per ufficializzare l'assegnazione a Bologna di uno dei gironi della Coppa Davis. "Ho sempre creduto nell'importanza dei grandi eventi sportivi e sono contento di avere un presidente come Bonaccini che la pensa come me – ha aggiunto – È necessario che venga assicurato il sostegno per la realizzazione dell'evento perché rappresenta anche un'opportunità economica per il territorio. E anche per i nostri azzurri sarà fondamentale avere il supporto del pubblico per inseguire un trofeo che manca da oltre 45 anni". (ITALPRESS). spf/gm/red 17-Mar-22 12:58