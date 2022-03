F.1: Gp Bahrain. Leclerc “Pre campionato con meno problemi”

"Siamo un po' indietro rispertto alla Red Bull, ma il pre-Mondiale è stato positivo" SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – "Sicuramente è stato il pre campionato dove abbiamo avuto meno problemi. Siamo un po' indietro rispetto alla Red Bull ma è stato comunque positivo e abbiamo girato molto". Lo ha detto Charles Leclerc in conferenza stampa in vista del GP del Bahrain, prima prova del calendario del Mondiale di Formula 1. "Abu Dhabi 2021? Credo sia importante che ci siano linee guida chiare per farci gestire al meglio certe situazioni in futuro", spiega il monegasco della Ferrari a proposito del report Fia. (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Mar-22 10:32